بايدن يوجه كلمة للشعب الأمريكى.. الليلة

أكد المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، أن سيوجه كلمة للشعب الأمريكي في وقت لاحق من هذه الليلة، وفقا لما أوردته فضائية سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.وفي وقت سابق من اليوم، قال بايدن إنه لا يمكن للرئيس أن يحدد احتساب الأصوات من عدمه.وأكد بايدن في تصريحاته، أنه ليس لديه أي توقعات لنسبة ناخبيه، ولكنه ينتظر فرز الأصوات لمعرفة النتيجة في اليوم التالي، وفقا لموقع فوكس نيوز الأمريكي.