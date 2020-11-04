مؤشرات أولية.. التشاؤم يخيّم على حملة بايدن فى فلوريدا

خيم التشاؤم على حملة المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن في ولاية فلوريدا، صباح اليوم الأربعاء، وفقًا للمؤشرات الانتخابية حتى الآن.وحسبما أفاد موقع "فوكس نيوز"، قال متحدث باسم حملة بايدن في فلوريدا: "إنه حمل ثقيل بالنسبة لنا الحصول على تلك المؤشرات ولكن الناس ما زالوا يصوتون هنا".وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق باراك أوباما لمدة ثماني سنوات.وحتى الآن شارك أكثر من 100 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.