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عالم

موسكو تتجاوز 7000 وفاة بفيروس كورونا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
كورونا في موسكو
كورونا في موسكو
عبير سليم
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، عن تسجيلها 68 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو، ليتجاوز عدد ضحايا الجائحة في المدينة 7000 شخص.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 68 حالة جديدة، مقابل 53 في بيانات الأحد و63 في إحصائية الإثنين.

وأشار إلى أنه تم تأكيد وجود الالتهاب الرئوي للضحايا بعد خضوعهم لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الآن.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 7004 أشخاص، بعد أن كانت 6936 في الإحصائية السابقة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 439355 إصابة مؤكدة، بينها 321679 حالة شفاء.

وتشهد المدينة منذ أسابيع ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية الثلاثاء 5150 حالة وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة سابقا إلى مستوى أقل من 600.

ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام مع دخول موسم "أمراض الشتاء" زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار الفيروس، وأعلنت السلطات الصحية في بيانات اليوم عن تسجيلها 18648 إصابة و355 وفاة، وذلك في وقت لم تنجز فيه الدفعات الأولى من اللقاح المنتظر.

وأعلنت السلطات الروسية مع ذلك إمكانية أن تبدأ عملية التلقيح الجماعي لسكان البلاد ضد الفيروس خلال شهر نوفمبر.

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