استطلاع رأى.. كيف اختار الناخبون مرشحهم بالانتخابات الأمريكية؟

أظهر استطلاع رأي جديد ليوم الاقتراع لاختيار سكان البيت الأبيض للأربع سنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي وفيروس كورونا كانت على رأس اختيار الناخبين الأمريكيين.ووفقًا لتقرير عبر وكالة رويترز الإخبارية، ذكر ثلث الناخبين الأمريكيين أن الاقتصاد هو القضية الأكثر أهمية بالنسبة لهم عند اتخاذ قرار بشأن اختيارهم لمنصب الرئيس، بينما استشهد اثنان من كل 10 بكوفيد -19، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة إديسون للأبحاث أمس الثلاثاء.يذكر أنه قد أصاب فيروس كورونا أكثر من 9.4 مليون شخص في الولايات المتحدة هذا العام وقتل أكثر من 230 ألف شخص.وفي استطلاع يوم الحسم، قال أربعة من كل 10 ناخبين إنهم يعتقدون أن جهود احتواء الفيروس تسير "بشكل سيء للغاية".وفي ولايتي فلوريدا ونورث كارولينا التي كانت ساحة المعركة، قال خمسة من كل 10 ناخبين إن الاستجابة الوطنية للوباء تسير "إلى حد ما أو بشكل سيئ للغاية".وأشارت الوكالة إلى أن نصف الناخبين أكدوا على أهمية بمكان احتواء فيروس كورونا حتى لو كان يضر بالاقتصاد، وفقًا للاستطلاع، الذي استند إلى مقابلات شخصية مع الناخبين يوم الثلاثاء، والمقابلات الشخصية في مراكز التصويت المبكر قبل يوم الانتخابات والهاتف وعبر البريد.وجد الاستطلاع أن تسعة من كل عشرة ناخبين قرروا بالفعل لمن سيصوتون قبل أكتوبر، مشيرين إلى أنهم واثقون من أن دولتهم ستعد الأصوات بدقة.