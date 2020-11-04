جو بايدن: لا يمكن للرئيس أن يحدد احتساب الأصوات من عدمه

قال المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن للرئيس أن يحدد احتساب الأصوات من عدمه.وأكد «بايدن»، في تصريحاته، أنه ليس لديه أي توقعات لنسبة ناخبيه، ولكنه ينتظر فرز الأصوات لمعرفة النتيجة في اليوم التالي، حسبما أفاد موقع «فوكس نيوز».وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق باراك أوباما لمدة ثماني سنوات.ويأتي السباق الانتخابي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم «بايدن» على «ترامب» من حيث مستوى الشعبية.