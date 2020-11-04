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نتائج أولية.. ترامب يتقدم على بايدن فى التصويت بـ«إنديانا»

عالم

بايدن يدعو الناخبين للإدلاء بأصواتهم قبل نفاد الوقت

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:38 ص
بايدن
بايدن
نيفين أشرف
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دعا المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الديمقراطي جو بايدن، الناخبين الأمريكيين إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قبل إغلاق صناديق الاقتراع، حيث ينافس "بايدن"، الرئيس الأمريكي الحالي من الحزب الجمهوري دونالد ترامب، الذي يسعى للفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات.

وقال "بايدن" في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "أيها الناس، الوقت ينفد للإدلاء بصوتك في هذه الانتخابات.. إذا لم تقم بالتصويت بعد، فانتقل إلى موقع http:iwillvote.comlocate للعثور على مكان الاقتراع الخاص بك والتوجه إلى هناك في أقرب وقت ممكن".

وتجري اليوم عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

وتلعب 12 ولاية أمريكية دورًا هامًا في تحديد مصير الانتخابات الرئاسية، وتضم هذه الولايات 270 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي اللازمة لدخول البيت الأبيض، فيما ينصب التركيز على الولايات المتأرجحة المتنازع عليها بشدة مثل بنسلفانيا وفلوريدا وأوهايو.

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