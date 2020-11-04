مع انطلاق السباق الرئاسى.. هفوات بايدن بالجولة الأخيرة فى الانتخابات الأمريكية

خلال الجولة الأخيرة من الإنتخابات الأمريكية، ارتكب المرشح للرئاسة الأمريكية جو بايدن، هفوتين محرجتين، إذ أخطأ التعريف بإحدى حفيداته وقدمه لحشد من مناصريه ابنه بو الذى توفي قبل 5 سنوات فى عام 2015 عقب إصابته بالسرطان.وجاءت هفوات المرشح الديمقراطي في فيلادلفيا، كبرى مدن ولاية بنسلفانيا، بينما كان يحمل بيده مكبرا للصوت.وقال بايدن: "أقدم إليكم ابني بو بايدن، الذي ساهم كثر منكم في انتخابه سناتورا عن ديلاوير، أقدم إليكم حفيدتي ناتالي، محتضنا حفيدته الأخرى فينيجانن" وفقا لمونت كارلو.وسرعان ما أدرك بايدن هفوته، وحاول تصحيح ما بدر منه قائلا: "أه لا مهلا، ليست الحفيدة المقصودة، ليعود ويحتضن شقيقتها ناتالي".وعادة ما يكثر بايدن من ارتكاب الهفوات، ومع ذلك دائما ما ينتقد منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب قدراته الذهنية.يذكر أن حفيدته ناتالي هي ابنة بو بايدن، نجل بايدن الذي توفي قبل خمس سنوات، وكانت علاقته به متينة، وهو غالبا ما تحدث عنه وأثنى عليه في خطابات حملته الانتخابية.وكان بو بايدن مدعي عام سابق في ديلاوير، وهو كان عسكريا احتياطيا في الجيش الأمريكي، وكان ضمن القوات التي سافرت إلى العراق، وبدا أن مستقبله سيكون واعدا إلى أن أصيب بسرطان الدماغ وتوفي جراءه.