رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 04 نوفمبر 2020 الموافق 18 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مع انطلاق السباق الرئاسى.. هفوات بايدن بالجولة الأخيرة فى الانتخابات الأمريكية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:41 ص
بايدن
بايدن
مروة عنبر
طباعة
خلال الجولة الأخيرة من الإنتخابات الأمريكية، ارتكب المرشح للرئاسة الأمريكية جو بايدن، هفوتين محرجتين، إذ أخطأ التعريف بإحدى حفيداته وقدمه لحشد من مناصريه ابنه بو الذى توفي قبل 5 سنوات فى عام 2015 عقب إصابته بالسرطان.

وجاءت هفوات المرشح الديمقراطي في فيلادلفيا، كبرى مدن ولاية بنسلفانيا، بينما كان يحمل بيده مكبرا للصوت.

وقال بايدن: "أقدم إليكم ابني بو بايدن، الذي ساهم كثر منكم في انتخابه سناتورا عن ديلاوير، أقدم إليكم حفيدتي ناتالي، محتضنا حفيدته الأخرى فينيجانن" وفقا لمونت كارلو.

وسرعان ما أدرك بايدن هفوته، وحاول تصحيح ما بدر منه قائلا: "أه لا مهلا، ليست الحفيدة المقصودة، ليعود ويحتضن شقيقتها ناتالي".

وعادة ما يكثر بايدن من ارتكاب الهفوات، ومع ذلك دائما ما ينتقد منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب قدراته الذهنية.

يذكر أن حفيدته ناتالي هي ابنة بو بايدن، نجل بايدن الذي توفي قبل خمس سنوات، وكانت علاقته به متينة، وهو غالبا ما تحدث عنه وأثنى عليه في خطابات حملته الانتخابية.

وكان بو بايدن مدعي عام سابق في ديلاوير، وهو كان عسكريا احتياطيا في الجيش الأمريكي، وكان ضمن القوات التي سافرت إلى العراق، وبدا أن مستقبله سيكون واعدا إلى أن أصيب بسرطان الدماغ وتوفي جراءه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«حلاقة زيرو» لأصدقاء طفل المرور المتنمرين على شرطي مرور (صور)

رياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

نص رسالة مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل لقاء الرجاء

السجن سنة للاعب بالنادى الأهلى قتل مسنًا دهسًا بمدينة نصر

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبنوب المركزى ويحيل المخالفات للشئون القانونية

image description

جلسة تشاور حول الأثر البيئي لمشروعات الميثانول بدمياط

image description

حملة لتطهير وتعقيم مساجد دمياط (صور)

image description

ترميم طرق وجسور كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال مد خط غاز من حقل ظهر للمحافظة

الأكثر قراءة

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

مرتضى منصور يوجه رسالة خاصة لأبو جبل ومصطفى محمد قبل مباراة الرجاء

تعرف على موعد عيد الحب 2020.. وكيفية الاحتفال به في مصر

تغريم 140 بسبب عدم ارتداء كمامة فى الأماكن العامة

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

برصيد 21 هدفا.. محمد صلاح الهداف التاريخى لليفربول فى دورى أبطال أوروبا

بايرن ميونخ يحول تأخره أمام سالزبورج إلى انتصار عريض بأبطال أوروبا

مدريد يحقق فوزًا صعبًا على إنتر ميلان 3-2 فى دورى الأبطال

أول مسجد رسمي في أثينا يفتح أبوابه أمام المصلين

أيام زمان

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

مقالات الرأي
منى رجب
عندما تتفتح مواهب ذوى القدرات الخاصة
د.مينا بديع عبدالملك
الأدوية المؤدية إلى الحياة
ثروت الخرباوي
أرواب وأوشحة فى عالم الأدب «١»
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «2»
المزيد

الثقافة

رئيس «بيت الفنون» يهنئ فرقة «رضا» بنجاحها

صدور المجموعة القصصية «زغرودة متأخرة» للكاتب عصام حسن

الليلة.. الشاعر البحرينى عبدالحميد القائد ضيف «اقرأ معانا»

الليلة.. ختام عرض «الطوق والإسورة» بمسرح الطليعة