ترامب يغرد: وضعنا جيد فى جميع أنحاء البلاد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نحن في وضع جيد حتى الآن"، في إشارة إلى النتائج الأولية التي ظهرت ببعض مراكز الإقتراع في السباق الرئاسي.وكتب ترامب في تغريدة له عبر "تويتر": "نحن في وضع جيد في جميع أنحاء البلاد. شكرا لكم!".وقبل دقائق أفادت قناة فوكس نيوز، بتقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيولاية كنتاكي، وولاية نيوهامبشير بنسبة 61.5 % من الأصوات، وفي ولاية إنديانا بنسبة 72% من الأصوات في السباق الرئاسي.بالتزامن أفادت سكاي نيوز عربية، ببدء إغلاق مراكز الاقتراع في ولايتي إنديانا وكنتاكي.وفي وقت سابق، قالت قناة سي إن إن "CNN" الأمريكية، إن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في بعض الولايات ستبدأ في الظهور خلال دقائق.وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعدد من الولايات، منها فلوريدا وجورجيا وأريزونا وكارولينا الشمالية ونيفادا.ومن الولايات التي بدأ بها فرز الأصوات أيضا ولاية منيسوتا وولاية ويسكنسن ولاية إلينوي وميشغان وأوهايو وبنسلفانيا وفيرجينا ونورث كارولينا وساوث كارولينا وفلوريدا وجورجيا وتكساس وكولورادو وأريزونا ونيفادا.