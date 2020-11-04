بالشروط والتخصصات.. «بترول بلاعيم» تعلن عن وظائف جديدة

الوظائف والتخصصات المطلوبة



شروط التقديم للوظائف المطلوبة



طريقة التقديم



أعلنت شركة بترول بلاعيم «بتروبل» عن حاجتها للتعيين بنظام الإعارة تمهيدًا للنقل من الشركات الشقيقة بقطاع البترول.- عدد (6) جيولوجي (PBEL-PS44605O1)، حاصل على بكالوريوس علوم (جيولوجيا).- عدد (2) باليونتولوجي (PBEL-PS43003O2)، حاصل على بكالوريوس علوم (باليونتولوجي).- عدد (1) سيد منتولوجي (PBEL-PS44O3)، حاصل على بكالوريوس علوم (سيد منتولوجى).-عدد (1) بتروفيزيقي (PBEL-PS4204O4)، حاصل على بكالوريوس علوم (بتروفيزيقى).1- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا.2- أن يكون المتقدم يشغل وظيفة رئيس قسم بحد أقصى.3- أن يكون المتقدم من الذكور فقط.4- إجادة اللغة الإنجليزية تحدث وكتابة.على من يرغب في التقدم لشغل الوظيفة المذكورة، وتنطبق عليه الشروط، يرجى ملئ الاستمارة بالأسفل في موعد أقصاه 17 نوفمبر 2020، وذلك بالضغط على الرابط التالي: الاستمارةإضغط هنا «https:intranet.petroleum.gov.eglogin»وقالت الشركة، إنه يرجى ملء كافة البيانات «إن أمكن» بشكل صحيح ودقيق «باللغة العربية»، وفي حالة المخالفة سيتم تجاهل الطلب واستبعاد المخالف من التقدم لوظائف أخرى.وفي حالة تقديم الطلب باسم أو بيانات شخص غير مفعل له حساب على بوابة التواصل سيتم تجاهل الطلب ويعتبر التقديم لاغيًا، لذلك يجب على المتقدم تقديم الطلب من حسابه الشخصي المفعل على البوابة فقط.