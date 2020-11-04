نتائج أولية.. ترامب يتقدم على بايدن فى التصويت بـ«إنديانا»

أفادت قناة "فوكس نيوز" بأن الرئيس الأمريكي، الجمهوري دونالد ترامب، يتقدم بفارق كبير على منافسه الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية، في التصويت بولاية إنديانا.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق باراك أوباما لمدة ثماني سنوات.وحتى الآن شارك أكثر من 100 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.