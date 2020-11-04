حظك اليوم.. برج الدلو الأربعاء 4 نوفمبر 2020
الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:42 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020، وفيما يخص برج الدلو قالت:
مهنيًا: يوم مناسب يجعلك مقررًا لمصيرك ويتحدث عن خطة أو عن حلف جديد أو عن عقد مهم تبحثه، عليك أن تكون واعيًا جدًا في العمل.
عاطفيًا: تشعر بالاستقرار في علاقتك بالشريك، وتعرف جيدًا إلى أين تقودك هذه العلاقة وخصوصًا أن أفقها واضح.
صحيًا: سارع إلى القيام بما يخفف عن كاهلك من حدة الضغط لتبقى في صحة جيدة.
مهنيًا: يوم مناسب يجعلك مقررًا لمصيرك ويتحدث عن خطة أو عن حلف جديد أو عن عقد مهم تبحثه، عليك أن تكون واعيًا جدًا في العمل.
عاطفيًا: تشعر بالاستقرار في علاقتك بالشريك، وتعرف جيدًا إلى أين تقودك هذه العلاقة وخصوصًا أن أفقها واضح.
صحيًا: سارع إلى القيام بما يخفف عن كاهلك من حدة الضغط لتبقى في صحة جيدة.