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نتائج أولية.. ترامب يتقدم على بايدن فى التصويت بـ«إنديانا»

عالم

فوكس نيوز: ترامب يتقدم فى نيوهامبشير وإنديانا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:12 ص
ترامب
ترامب
عبير سليم
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أفادة قناة فوكس نيوز، بتقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية نيوهامبشير61،5 % من الأصوات، وفي ولاية إنديانا بـ 72% من الأصوات في السباق الرئاسي.

بالتزامن مع ذلك أفادت "سكاي نيوز عربية"، ببدء إغلاق مراكز الاقتراع في ولايتي إنديانا وكنتاكي.

وفي وقت سابق، قالت قناة سي إن إن "CNN" الأمريكية، إن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في بعض الولايات ستبدأ في الظهور خلال دقائق.

وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعدد من الولايات، منها فلوريدا وجورجيا وأريزونا وكارولينا الشمالية ونيفادا.

ومن الولايات التي بدأ بها فرز الأصوات أيضا ولاية منيسوتا وولاية ويسكنسن ولاية إلينوي وميشجان وأوهايو وبنسلفانيا وفيرجينا ونورث كارولينا وساوث كارولينا وفلوريدا وجورجيا وتكساس وكولورادو وأريزونا ونيفادا.

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