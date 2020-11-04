مدريد يحقق فوزًا صعبًا على إنتر ميلان 3-2 فى دورى الأبطال

حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزًا صعبًا على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.سجل ثلاثية ريال مدريد، كريم بنزيما وسيرجيو راموس ورودريجو في الدقائق 25 و33 و80، فيما أحرز ثنائية إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز وإيفان بيريسيتش في الدقيقتين 35 و68.بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى أربع نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة، فيما تجمد رصيد إنتر ميلان عند نقطتين فقط ليتراجع المركز الرابع والأخير.