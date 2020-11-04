بايرن ميونخ يحول تأخره أمام سالزبورج إلى انتصار عريض بأبطال أوروبا

حول فريق بايرن ميونخ الألماني، تأخره بهدف أمام مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي، إلى انتصار عريض بنتيجة ٦-٢، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.تقدم أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة الرابعة عبر اللاعب مرجيم بريشيا، لكن البارين عاد سريعا للقاء وسجل هدفين عن طريق روبرت ليفاندوفسكي من ضربة جزاء في الدقيقة ٢١، وراسموس كريستنسن لاعب سالزبورج بالخطأ في مرماه في الدقيقة ٤٤.وفي الدقيقة ٦٦، تمكن الفريق النمساوي من تعديل النتيجة بهدف لاعبه ماسايا أوكوجاوا، فيما نجح بايرن ميونخ في إحراز أربعة أهداف متتالية عبر جيروم بواتينج وليروي ساني وروبرت ليفاندوفسكي ولوكاس هيرنانديز في الدقائق ٧٩ و٨٣ و٨٨ و٩٢.وبهذه النتيجة، حقق بايرن ميونخ العلامة الكاملة بفوزه في كافة مبارياته في دور المجموعات، ليعزز صدارته للمجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، فيما تذيل سالزبورج الترتيب بنقطة واحدة.