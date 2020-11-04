الوظائف المؤقتة.. لماذا تتجه الأنظار إلى كاليفورنيا فى الانتخابات الرئاسية؟

كشفت وسائل اعلام محلية، عن أهمية ولاية كاليفورنيا في الانتخابات الأمريكية التي انطلقت في صباح أمس الثلاثاء.وولاية كاليفورنيا في غرب الولايات المتحدة هي الطريق لتحقيق نسبة مشاركة قياسية للناخبين، حيث أدلى أكثر من 11 مليونا من السكان المحليين بأصواتهم قبل يوم الانتخابات، والذي يعتبر نصف عدد المسجلين من سكان كاليفورنيا والبالغ عددهم 22 مليونا للتصويت هذا العام.وأشارت وكالة رويترز الأخبارية، إلى أن الانظار في البلاد تتجه الي ولاية كاليفورنيا، حيث يقررالناخبون في الولاية تحديد مستقبل العديد من الوظائف المؤقتة.وأوضحت الوكالة الإخبارية، أنه من المقرر من خلال اقتراع المارثون الأمريكي سيتم تحديد مستقبل اقتصاد الوظائف المؤقتة، وسيتم ما بإمكان شركات Uber Technologies Inc وLyft Inc وDoordash وغيرها تصنيف السائقين كمقاولين مستقلين وليس موظفين.وكانت قد قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في عام 2017 بأن أوبر هي خدمة نقل يتم تنظيمها مثل شركات سيارات الأجرة، وليست منصة تقنية تربط الركاب بالسائقين.وقد فتح ذلك الطريق أمام الطعون في المحاكم الوطنية للاتحاد الأوروبي، ليتم تنظيم شركات سيارات الأجرة الأوروبية بشكل كبير على المستويات المحلية، وسائقوها هم عمومًا موظفين بدوام كامل يتعين عليهم اجتياز اختبارات ترخيص مكثفة.