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برصيد 21 هدفا.. محمد صلاح الهداف التاريخى لليفربول فى دورى أبطال أوروبا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:48 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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أصبح النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الهداف التاريخي لليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تسجيله هدفًا في مباراة فريقه أمام أتلانتا الإيطالي التي انتهت بفوزه بخماسية نظيفة.

وسجل «صلاح» ثالث أهداف ليفربول في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء بملعب جيويس في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، فيما سجل النجم البرتغالي دييجو جوتا هدفين في الدقيقتين 16 و33، ونجح «صلاح» في صناعة الهدف الرابع لساديو ماني في الدقيقة 49، وأحرز جوتا الهدف الخامس والثالث له في المباراة في الدقيقة 54.

وبذلك وصل نجم منتخب مصر إلى هدفه رقم 21 مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، ليصبح الهداف التاريخي للنادي في المسابقة، بالتساوي مع لاعب وقائد الفريق السابق ستيفن جيرارد، ويمكن لـ«صلاح» الانفراد بهذا الرقم القياسي في حال نجح في تسجيل هدف خلال المباريات القادمة لليفربول في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط منفردًا بصدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد اتالانتا عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وفِي مباراة أخرى، أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة والمجموعة، فاز أياكس امستردام الهولندي على مضيفه ميتييلاند الدنماركي بهدفين مقابل هدف، سجلها أنتوني في الدقيقة الأولي وتاديتش في الدقيقة 13 لصالح أياكس، بينما أحرز هدف ميتييلاند اللاعب دريير في الدقيقة 18.

وارتفع رصيد أياكس إلى 4 نقاط في المركز الثاني، وبفارق الأهداف عن أتالانتا صاحب المركز الثالث، بينما تذيل ميتييلاند المجموعة بدون رصيد من النقاط.

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