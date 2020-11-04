تفاصيل تحرش شخصان بفتاة فى البساتين وتداولها على «فيس بوك»

على خلفية المنشور الذي تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» تحت عنوان «محاربوا التحرش والابتزاز»، والمتضمن قيام شخصان بالتحرش الجنسي بإحدى الفتيات حال تواجدها بدائرة قسم البساتين بالقاهرة.فقد اتضح أنه سبق وأن تبلغ لقسم شرطة البساتين من الأهالي بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، وبانتقال القوات آنذاك تم التقابل مع المجني عليها وقررت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين شخصان بسبب قيامهما بمعاكستها حال سيرها بمحل البلاغ، وتطورت إلى مشاجرة تعدت خلالها عليهما بالسب فقاما بالتعدي عليها بالسب وصفعها على وجهها، وعدم قيامها باتهامهما بالتحرش بها، وأمكن ضبط المتهمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.