رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 04 نوفمبر 2020 الموافق 18 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
نتائج أولية.. ترامب يتقدم على بايدن فى التصويت بـ«إنديانا»

عالم

«إف بى أى»: نحقق فى مكالمات هاتفية تحث الناخبين الأمريكيين على عدم التصويت

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:21 ص
الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
أ ش أ
طباعة
بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي أي» التحقيق في مكالمات هاتفية آلية تم الإبلاغ عنها تحث الناخبين الأمريكيين على البقاء في المنزل والبقاء آمنين، وعدم التصويت في الانتخابات الرئاسية الجارية، وذلك وفقًا لما أعلنه مسئول بارز في وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية.

وقال المسؤول - الذي لم يفصح عن هويته - إن المكالمات الآلية من هذا النوع تحدث في كل انتخابات، معربًا عن اعتقاده بأن هذا الأمر أصبح أكثر فائدة، حيث أنه بمثابة تكرار الرسالة للمواطن الأمريكي الذي يجب أن يكون على دراية بالأشخاص الذين يحاولون ترهيبه وتقويض ثقته بنفسه.

وحث المسؤول المواطنين الأمريكيين على الحفاظ على هدوئهم والتصويت في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد اليوم.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق باراك أوباما لمدة ثماني سنوات.

وحتى الآن شارك أكثر من 100 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية؛ بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نص رسالة مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل لقاء الرجاء

«الفيشاوي» يكشف لـ«الدستور» حقيقة خناقة الملهى الليلي مع زوجته

لجنة خبراء سد النهضة تنهى اجتماعها وتبحث منهجية التفاوض

تغريم 140 بسبب عدم ارتداء كمامة فى الأماكن العامة

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبنوب المركزى ويحيل المخالفات للشئون القانونية

image description

جلسة تشاور حول الأثر البيئي لمشروعات الميثانول بدمياط

image description

حملة لتطهير وتعقيم مساجد دمياط (صور)

image description

ترميم طرق وجسور كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال مد خط غاز من حقل ظهر للمحافظة

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يوجه رسالة خاصة لأبو جبل ومصطفى محمد قبل مباراة الرجاء

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

تغريم 140 بسبب عدم ارتداء كمامة فى الأماكن العامة

مدبولي يكلف الجامعات بتولي إصدار تراخيص البناء بدلاً من المحليات

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

برصيد 21 هدفا.. محمد صلاح الهداف التاريخى لليفربول فى دورى أبطال أوروبا

بايرن ميونخ يحول تأخره أمام سالزبورج إلى انتصار عريض بأبطال أوروبا

مدريد يحقق فوزًا صعبًا على إنتر ميلان 3-2 فى دورى الأبطال

أول مسجد رسمي في أثينا يفتح أبوابه أمام المصلين

أيام زمان

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

مقالات الرأي
منى رجب
عندما تتفتح مواهب ذوى القدرات الخاصة
د.مينا بديع عبدالملك
الأدوية المؤدية إلى الحياة
ثروت الخرباوي
أرواب وأوشحة فى عالم الأدب «١»
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «2»
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تسلم جوائز مواسم نجوم المسرح الجامعى

«ثقافة بنى سويف» تحتفل بالمولد النبوى الشريف

داليا إبراهيم تفوز بجائزة «المرأة العربية» لعام 2020

تدشين «نادى التنمية المستدامة» وانطلاق أولى فعالياته