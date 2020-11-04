«إف بى أى»: نحقق فى مكالمات هاتفية تحث الناخبين الأمريكيين على عدم التصويت

بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي أي» التحقيق في مكالمات هاتفية آلية تم الإبلاغ عنها تحث الناخبين الأمريكيين على البقاء في المنزل والبقاء آمنين، وعدم التصويت في الانتخابات الرئاسية الجارية، وذلك وفقًا لما أعلنه مسئول بارز في وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية.وقال المسؤول - الذي لم يفصح عن هويته - إن المكالمات الآلية من هذا النوع تحدث في كل انتخابات، معربًا عن اعتقاده بأن هذا الأمر أصبح أكثر فائدة، حيث أنه بمثابة تكرار الرسالة للمواطن الأمريكي الذي يجب أن يكون على دراية بالأشخاص الذين يحاولون ترهيبه وتقويض ثقته بنفسه.وحث المسؤول المواطنين الأمريكيين على الحفاظ على هدوئهم والتصويت في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد اليوم.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق باراك أوباما لمدة ثماني سنوات.وحتى الآن شارك أكثر من 100 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية؛ بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.