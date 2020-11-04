مهند سلامى يحول روايته «قانون الغاب» إلى عمل درامى سورى
الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:34 ص
محمد مجديطباعة
أعلن الكاتب والسيناريست السوري الدكتور مهند سلامي، عن بدء تحويل روايته "قانون الغاب" إلى مسلسل تلفزيوني، والذي يخوض به الموسم الرمضاني المُقبل 2021؛ رغم المعوقات التي تُحيط بالإنتاج الدرامي السوري بسبب الظروف الراهنة.
وقال "سلامي"، في تصريحات صحفية، إن فكرة المسلسل المأخوذ عن الرواية، تمتد على مدار 30 حلقة، يطرح فيها مشاكل ااجتماعية موجودة في كل أسرة عربية تُعاني من غياب الأب أو الزوج، والمشاكل الناتجة عن ذلك، سواء لجهة الخلافات حول الميراث، أو تقييد حريات الفتيات والنساء من خلال تحكم الأخ الأكبر أو العم، وأحيانًا أخرى الجد، موضحًا الجوانب الإنسانية والإجتماعية المختلفة، وساردًا أشكالًا لعلاقات تصطدم بحواجز تقاليد وعادات الأسر المتوارثة.
مهند سلامي هو شاعر وروائي وسيناريست، حصل على عدة جوائز عربية ومحلية كأفضل كاتب في مواسم سابقة، في المهرجانات الفنية التي كانت تقام في الدول العربية، وله تجارب شعرية طرحها في عدة دواوين.
وقال "سلامي"، في تصريحات صحفية، إن فكرة المسلسل المأخوذ عن الرواية، تمتد على مدار 30 حلقة، يطرح فيها مشاكل ااجتماعية موجودة في كل أسرة عربية تُعاني من غياب الأب أو الزوج، والمشاكل الناتجة عن ذلك، سواء لجهة الخلافات حول الميراث، أو تقييد حريات الفتيات والنساء من خلال تحكم الأخ الأكبر أو العم، وأحيانًا أخرى الجد، موضحًا الجوانب الإنسانية والإجتماعية المختلفة، وساردًا أشكالًا لعلاقات تصطدم بحواجز تقاليد وعادات الأسر المتوارثة.
مهند سلامي هو شاعر وروائي وسيناريست، حصل على عدة جوائز عربية ومحلية كأفضل كاتب في مواسم سابقة، في المهرجانات الفنية التي كانت تقام في الدول العربية، وله تجارب شعرية طرحها في عدة دواوين.