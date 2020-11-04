مهند سلامى يحول روايته «قانون الغاب» إلى عمل درامى سورى

أعلن الكاتب والسيناريست السوري الدكتور مهند سلامي، عن بدء تحويل روايته "قانون الغاب" إلى مسلسل تلفزيوني، والذي يخوض به الموسم الرمضاني المُقبل 2021؛ رغم المعوقات التي تُحيط بالإنتاج الدرامي السوري بسبب الظروف الراهنة.وقال "سلامي"، في تصريحات صحفية، إن فكرة المسلسل المأخوذ عن الرواية، تمتد على مدار 30 حلقة، يطرح فيها مشاكل ااجتماعية موجودة في كل أسرة عربية تُعاني من غياب الأب أو الزوج، والمشاكل الناتجة عن ذلك، سواء لجهة الخلافات حول الميراث، أو تقييد حريات الفتيات والنساء من خلال تحكم الأخ الأكبر أو العم، وأحيانًا أخرى الجد، موضحًا الجوانب الإنسانية والإجتماعية المختلفة، وساردًا أشكالًا لعلاقات تصطدم بحواجز تقاليد وعادات الأسر المتوارثة.مهند سلامي هو شاعر وروائي وسيناريست، حصل على عدة جوائز عربية ومحلية كأفضل كاتب في مواسم سابقة، في المهرجانات الفنية التي كانت تقام في الدول العربية، وله تجارب شعرية طرحها في عدة دواوين.