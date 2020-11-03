بايدن: فوزي في ولاية فلوريدا سيحسم انتخابات الرئاسة

أعلن المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية «جو بايدن» أن الجميع سينتظر فرز الأصوات لمعرفة النتيجة في اليوم التالي، قائلًا: «علينا أن نتريث وألا نصدر أحكاما مسبقة».وأضاف «بايدن»، في كلمة له منذ قليل، أنه حال فوزه بولاية فلوريدا فسيكون ذلك حاسما له، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية تتمتع بالنزاهة.ونوه إلى أنه لا يمكن للرئيس أن يحدد احتساب الأصوات من عدمه، مضيفًا: «ترامب كذب مرات عدة اليوم من خلال التشكيك في الانتخابات.. الأمريكيون من ذوي الأصول الإفريقية يلعبون دورا هاما جدا في المجتمع الأمريكي»، متهما الجمهوريين بالتشويش على العملية الانتخابية.