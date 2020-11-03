الانتخابات الأمريكية 2020: فرز أصوات الناخبين في 15 ولاية

بدأت، منذ قليل، عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعدد من الولايات، ومنها فلوريدا وجورجيا وأريزونا وكارولينا الشمالية ونيفادا.ومن الولايات التي بدأ بها فرز الأصوات ولاية منيسوتا وولاية ويسكنسن وولاية إلينوي وميشغان وأوهايو وبنسلفانيا وفيرجينا ونورث كارولينا وساوث كارولينا وفلوريدا وجورجيا وتكساس وكولورادو وأريزونا ونيفادا.وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» عن استطلاع رأي جديد أجرته بالتعاون مع كلية سيانا ومقرها نيويورك، مع الناخبين المحتملين، بين تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب في ٤ ولايات متأرجحة، ربما تحسم تلك الولايات التصويت لصالح مرشح الديمقراطيين.وذكرت «نيويورك تايمز» أن بايدن يتمتع بميزة واضحة على ترامب في ٤ من أهم الولايات المتأرجحة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٠، مدعومًا بدعم الناخبين الذين لم يشاركوا في انتخابات عام ٢٠١٦، والذين يبدو أنهم يخرجون الآن بأعداد كبيرة للإدلاء بأصواتهم، خاصة للديمقراطيين.