إدارة جمارك الدخان بالقاهرة تفرج عن 109 شهادة سحب جزئية

أفرجت الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شـهر أكتوبر 2020 عن 109 شهادة سحب جزئية بعدد 10 ألاف و627 طرد بوزن 2219 طن و002 كيلو جرام.وبلغ إجمالي الضرائب والرسـوم الجمركية المحصلة خلال شهر أكتوبر 2020 حوالي 17 مليون و177 ألف و820 جنيهًا وإجمالي الغرامات 3 آلاف و400 جنيهًا.وبلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 113 مليون 837 ألف 85 جنيهًا وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة المحصلة مليون و221 ألف 726 جنيهًا والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 610 ألف 863 جنيهًا وإجمالي المصاريف الإداريـة ودمغة تنمية الـموارد والدمغة النسبية والنوعية المحـصلة 944 جنيها، ورسم تنمية الموارد المالية حوالي 3 مليون و106 ألف و560 جنيها.وخـلال شهر أكتوبر 2020 بلغ إجمالي قيمة صادرات الدخان بجمرك الصادر بالإدارة العامــة لجمارك الدخان بالقاهرة حوالي 8 مليون و098 ألف و317 جنيها، وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامـة لجمرك الدخان بالقاهرة خلال شهر أكتوبر 2020 حوالي 135 مليون و976 ألف و989 جنيهًا.