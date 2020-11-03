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الثقافة

وزيرة الثقافة تسلم جوائز مواسم نجوم المسرح الجامعى

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:56 م
الدكتورة إيناس عبدالدايم
الدكتورة إيناس عبدالدايم
ايهاب مصطفى
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سلّمت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، جوائز الدورة الرابعة من "مواسم نجوم المسرح الجامعي" التي أقيمت خلال الفترة من ٢٢ وحتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠ تحت عنوان عودة الروح ونظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وبحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي ورئيس المواسم وذلك مساء اليوم الثلاثاء، على المسرح الخارجى لمركز الهناجر للفنون.

قالت عبدالدايم، إن تفعيل مواسم نجوم المسرح الجامعى يأتي تنفيذًا لأهم محاور استراتيجية وزارة الثقافة خطط التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والخاصة باكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وهو ما يتم السعى لتأكيده بهدف تطوير المجتمع والحفاظ على الهوية الوطنية، وأشادت بالدور الفعال للقائمين على تنظيم الفعاليات كإحدى الأدوات التنويرية القائمة على تعليم نشر الفنون والمساهمة في تطويعها لبناء أجيال إبداعية متميزة، كما أشادت بالمستوى الإبداعي الرائع للأعمال المسرحية والفنية المشاركة في الملتقى متمنية لهم مستقبلا مشرقا وواعدا.

وأعلن المخرج خالد جلال، أنه بعد موافقة الدكتورة إيناس عبدالدايم ورئيس المهرجان القومي للمسرح تقرر مشاركة الثلاثة عروض المسرحية الفائزة في المواسم في الدورة المقبلة من المهرجان القومي المزمع إقامتها في ديسمبر ٢٠٢٠.

كما كرمت وزيرة الثقافة عددا من النجوم الذين جاءت انطلاقتهم وبدايتهم الفنية من المسرح الجامعي وهم الفنان القدير أحمد صيام، والدكتور أشرف زكى إلى جانب تكريم لجنة مشاهدة العروض وهم الناقدة مى سليم، الناقدة هند سلامة، والناقد باسم صادق، ولجنة التحكيم التى تضم الفنان محمد دسوقي رئيسا، وعضوية كل من الفنان ايهاب فهمي، الدكتور سمير شاهين، المخرج إسلام إمام، والدكتورة مروة عودة.

وأعلن الفنان محمد الدسوقي، رئيس لجنة التحكيم، توصيات اللجنة التى جاءت كالتالي:
يجب على كل الفرق الالتزام باللائحة الخاصة بمواسم نجوم المسرح الصادرة عن اللجنة العليا لها والخاصة بمدة العرض المحددة، وضرورة الاهتمام باللغة العربية، إلى جانب الإعداد المميز للنص مسرحي وتخصيص إحدى دورات المواسم لمؤلفى المسرح المصري من الشباب.

وجاءت الجوائز كالتالي: جائزة أفضل تصميم أزياء الطالبة هناء النجدي عن عرض مسرحية "توم وجيري" لـ جامعة القاهرة، جائزة أفضل تصميم ديكور الطالب سعيد سالمان والطالب أحمد أبوعلى عن عرض مسرحية "مرساة في محيط هستيري" لـ جامعة عين شمس، جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ، الطالبة نسمة عادل عن عرض مسرحية "وفاة بائع متجول" لـ جامعة عين شمس جائزة أفضل ممثل دور ثانٍ، الطالب إبراهيم خالد عن عرض مسرحية "أفراح القبة" لـ جامعة القاهرة، جائزة أفضل ممثلة الطالبة مروة محمد عن عرض "مرساة في محيط هستيري" لـ جامعة عين شمس، جائزة أفضل ممثل الطالب محمد أسامة الحضري عن عرض "الضيف" لـ جامعة عين شمس، جائزة أفضل مخرج الطالب كريم شهدي عن عرض مسرحية "لا حقيقة عند بوابة راشومون" لـ جامعة المستقبل، جائزة أفضل عرض مستوى أول "لكنها تدور" للمخرج عمرو صلاح لجامعة عين شمس، المركز الثاني مسرحية "الإخوة كرامازوف" للمخرج عمرو وهبة لجامعة القاهرة، المركز الثالث "أفراح القبة" للمخرج محمد بكر لجامعة القاهرة، كما قررت لجنة التحكيم منح العرض المسرحي "إثبات العكس" لطلاب جامعة الفيوم جائزة خاصة في الأداء الجماعي كونه عرضًا مسرحيًا حافظ على جوهر النص المسرحي الأصلي.
وزيرة الثقافة تسلم جوائز مواسم نجوم المسرح الجامعى
وزيرة الثقافة تسلم جوائز مواسم نجوم المسرح الجامعى
وزيرة الثقافة تسلم جوائز مواسم نجوم المسرح الجامعى
وزيرة الثقافة تسلم جوائز مواسم نجوم المسرح الجامعى

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