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مصر

تطوير مدخل طريق النايل سات بحدائق أكتوبر

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:11 م
مدخل طريق النايل
مدخل طريق النايل سات
محمد إبراهيم
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أنهى جهاز مدينة حدائق أكتوبر برئاسة المهندس أشرف فتحي، تطوير مدخل النايل سات خلال ١٥ يوما من خلال رفع كفائته وزيادة حارات الدخول والخروج، والتشجير على جوانب الطريق.

وأوضح رئيس الجهاز لـ«الدستور» أن ذلك ضمن مخطط حيوي يخدم المدينة من خلال استفادة سكان المدينة أو الوافدين أو الزائرين، والسعي دائما للاتجاه نحو التطوير كمدينة تليق بسكانها وتتميز كمدن الجيل الرابع.

وأكد رئيس الجهاز تطوير طريق النايل سات بالتزامن مع أعمال التوسعة الجارية على طريق الواحات كواجهة مشرفة ومنظر جمالي يليق بالمدينة مع التأكيد على استمرار تطوير مداخل ومخارج المدينة بالكامل.

وقال إن إدارة الطرق والزراعة والنظافة بالجهاز قامت بتطوير المدخل خلال ١٥يوما من خلال رفع كفاءة الطرق الاسفلتية واللاند سكيب مع زيادة اتساع وضبط حارات الدخول والخروج لضمان سيولة مرورية اكبر واكثر سلاسة بالإضافة لاعمال التشجير والمسطحات الخضراء والزهور علي جوانب الطريق وداخل الجزيرة الوسطي كمخطط حيوي يخدم المدينة وسكانها أو الوافدين أو الزائرين الي المدينة الوليدة وتلبية لطموحات المواطنين والسعي الدائم نحو التطوير للمدينة.
تطوير مدخل طريق النايل سات بحدائق أكتوبر
تطوير مدخل طريق النايل سات بحدائق أكتوبر
تطوير مدخل طريق النايل سات بحدائق أكتوبر
تطوير مدخل طريق النايل سات بحدائق أكتوبر

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