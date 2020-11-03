ترامب يعد بإصلاح اقتصادي في 2021 بمعدل 33.1%

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، الأمريكيين بالخروج للتصويت لصالحه، واعدا بتقديم مزيد من الإصلاحات الاقتصادية خلال العام المقبل.وأضاف «ترامب»، خلال تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «اخرج وصوّت! تحت إدارتي، ينمو اقتصادنا بأسرع معدل على الإطلاق بنسبة 33.1٪، سيكون العام المقبل أعظم عام اقتصادي في التاريخ الأمريكي».وقال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، مساء الثلاثاء، إنه يخوض معركة من أجل روح الأمة في ظل معترك الانتخابات بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.