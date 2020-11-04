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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

موعد إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية 2020

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:34 ص
الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
آية حسني
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تجري اليوم عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بالتنافس بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن، بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

آخر أخبار الانتخابات الأمريكية

توقع ترامب أن تكون نتائج الانتخابات لصالحه في ولايات رئيسية مثل تكساس وفلوريدا وأريزونا، فيما أكد بايدن أن المرحلة الحالية هي مفترق الطريق لتحديد إذا كانت أمريكا ستسير في طريق النور أو الظلام.

وأعلنت ولاية "كارولينا الشمالية" أنه سيتم تأجيل الإعلان عن نتائج الانتخابات لمدة 45 دقيقة على الأقل، بعد تمديد مجلس الانتخابات للتصويت في أربعة مواقع كانت تواجه مشاكل في وقت مبكر اليوم، وفقا لقناة قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

فيما أفادت سلطات ولاية كونيتيكت الأمريكية، بأن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية داخل الولاية تقترب بشكل إجماليًا من 75% من الناخبين المسجلين.

وأوضحت سلطات الولاية، التي تقع شمال شرقي الولايات المتحدة، حسبما أوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن كونيتيكت تشهد إقبالًا "مرتفعًا للغاية" في عملية التصويت، مضيفة أن نسبة الإقبال الشخصي على مستوى الولاية يقترب من 50 ٪ من الناخبين المسجلين حتى الآن.

موعد إعلان الفائز في الانتخابات الأمريكية

ومن المقرر أن تعلن نتائج الانتخابات، اليوم، لكن نظرا للزيادة الكبيرة في التصويت عبر البريد بسبب وباء كورونا، وصعوبة فرز بطاقات الاقتراع، قد لا تعرف النتائج الثلاثاء.

ماذا يفعل رئيس أمريكا الجديد؟

في حال انتخاب الرئيس الحالي دونالد ترامب، فإنه سيبدأ ولايته الثانية، ويستكمل عمله دون مراسم تنصيب.

أما في حال فوز جو بايدن، فإن مراسم تنصيبه تكون في العشرين من يناير المقبل، وهو الموعد الذي حدده البيت الأبيض، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

عدد الولايات الأمريكية.. وما هي ولايات الحسم 

تبلغ عدد ولايات أمريكا 50 ولاية، بينما هناك 12 ولاية في حالة تأرجح وهي التي تحسم صراع الانتخابات وعلى رأسهم فلوريد وبنسلفانيا.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الأمريكية

الكثير من الخبراء يرجحون أن يكون موعد إعلان النتائج النهائية في صباح الأربعاء.

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