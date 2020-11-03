رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 04 نوفمبر 2020 الموافق 18 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
CNN: ظهور النتائج الأولية لبعض الولايات الأمريكية خلال دقائق

القبلة

«الأزهر» يطالب بتوحيد الجهود الدولية فى مواجهة الإرهاب

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:43 م
الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب
أميرة العناني
طباعة
طالب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتوحيد الجهود في مكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية من خلال تدوينة لفضيلته، مساء الثلاثاء، على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

وقال فضيلته، في تدوينة نشرت بالعربية والإنجليزية والألمانية، تعقيبًا على الحادث الإرهابي الذي وقع مساء أمس في العاصمة النمساوية فيينا: "تألمت كثيرًا جراء الحادث الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة فيينا، فاجعة حوَّلت هذا المكان الهادئ الآمن إلى ساحةٍ لإراقة الدماء وبث الذعر والخوف".

وأعرب شيخ الأزهر عن تعاطفه مع عائلات الضحايا: "أتعاطف مع الضحايا وأسرهم، وجميع ضحايا الإرهاب في العالم، وأدعو لتوحيد الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية".

كان الأزهر الشريف قد أدان الهجمات الإرهابية التي حدثت في أماكن متفرقة بالعاصمة النمساوية فيينا، وراح ضحيتها 4 أبرياء وأصيب آخرون، وشدد الأزهر على أن قتل نفس واحدة هو قتل للإنسانية جمعاء، وأن حق الإنسان في الحياة من أسمى المقاصد في جميع الشرائع والقوانين، مناشدًا الهيئات والمؤسسات الدولية أن تقف صفًا واحدًا في وجه الإرهاب، وأن يتضامن الجميع من أجل نشر السلام في ربوع العالم ودحض العنف والكراهية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة منع علاء وجمال مبارك من التصرف فى أموالهما السائلة والعقارية

«حضرتُ إعدام شكري مصطفى».. مذكرات محمود عزام الأمير الثاني لجماعة التكفير والهجرة

تعرف على موعد عيد الحب 2020.. وكيفية الاحتفال به في مصر

«الفيشاوي» يكشف لـ«الدستور» حقيقة خناقة الملهى الليلي مع زوجته

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبنوب المركزى ويحيل المخالفات للشئون القانونية

image description

جلسة تشاور حول الأثر البيئي لمشروعات الميثانول بدمياط

image description

حملة لتطهير وتعقيم مساجد دمياط (صور)

image description

ترميم طرق وجسور كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال مد خط غاز من حقل ظهر للمحافظة

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يوجه رسالة خاصة لأبو جبل ومصطفى محمد قبل مباراة الرجاء

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

تغريم 140 بسبب عدم ارتداء كمامة فى الأماكن العامة

«حضرتُ إعدام شكري مصطفى».. مذكرات محمود عزام الأمير الثاني لجماعة التكفير والهجرة

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

أول مسجد رسمي في أثينا يفتح أبوابه أمام المصلين

أستاذ مساعد بـ«فنون جميلة» جامعة الإسكندرية تعالج مرضى التوحد بالرسم

إنقاذ 120 حوتًا طيارًا بعد جنوحها عند شواطئ سريلانكا

موعد إجازة نصف العام 2020

أيام زمان

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

مقالات الرأي
منى رجب
عندما تتفتح مواهب ذوى القدرات الخاصة
د.مينا بديع عبدالملك
الأدوية المؤدية إلى الحياة
ثروت الخرباوي
أرواب وأوشحة فى عالم الأدب «١»
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «2»
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تسلم جوائز مواسم نجوم المسرح الجامعى

تدشين «نادى التنمية المستدامة» وانطلاق أولى فعالياته

فى ذكرى ميلاده.. محطات فى حياة رجل الانتقام «توماس كيد»

«أهمية العمل التطوعى» فى مسابقة بحثية بقصور الثقافة