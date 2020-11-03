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مصر

قصر العينى يشدد على الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:23 م
إجراءات الوقاية من
إجراءات الوقاية من كورونا
فاتن خديوى
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أكد الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد- 19 مع ظهور الموجة الثانية للفيروس خارج مصر وإغلاق تام في بعض الدول.

وشدد الدكتور أيمن سالم، على أهمية اتباع التعليمات اللازمة من ارتداء الكمامة الطبية، وأخذ التدابير الاحتياطية وعدم الاختلاط بأي مصاب بنزلات برد أو إسهال، وعدم التصافح بالأيدي ومنع الأحضان حتى لا تتفاقم الأزمة حيث بدأت أعداد المصابين بفيروس كورونا تظهر بدرجة أكبر الفترة الحالية.

وأشار أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني، إلى ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، والاستخدام الشخصي للأدوات سواء للأطفال في المدارس أو للكبار، ويجب الحذر والحيطة ومنع الشيشة والأدخنة حيث تزيد من نسبة الإصابة بكورونا.

يذكر أن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء قال في تصريحات تليفزيونية، إن هناك العديد من القرارات التي ستعلنها الحكومة، الأربعاء، بمجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بالتزامن مع زيادة الأعداد خلال هذه الفترة، حفاظا على أرواح المصريين من خطر الوباء.

ويأتي على رأس القرارات المتوقع إعلانها غدا الأربعاء، تطبيق غرامة 4 آلاف جنيه ضد كل مواطن لم يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، بالإضافة إلى شن حملة على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة.

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