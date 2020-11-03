مجلة «تايم» تستبدل شعارها الشهير من أجل الانتخابات الأمريكية

لأول مرة في تاريخها الذي يمتد لـ 100 عام، قررت مجلة "تايم" الشهيرة استبدال شعارها واسمها الشهير، بمناسبة الانتخابات الأمريكية.وبطريقة مفاجئة، قررت المجلة الأمريكية إصدار العدد الجديد، بعنوان "صوّت"، مكان كلمة "تايم" الشهيرة.وقال المدير التنفيذي للمجلة، إدوارد فالسينتال: "أحداث قليلة حول العالم، تستطيع أن توازي أهمية الانتخابات الأمريكية، في تغيير شكل العالم".وللمرة الأولى منذ 100 عام، قررت مجلة "تايم" استبدال شعارها الشهير بكلمة "صوّت"، في عددها الجديد الصادر يوم 2 نوفمبر، بينما وضعت على غلافه رسمة لفتاة شابة مرتدية كمامة طويلة.وتهدف المجلة لحث القراء على التصويت في الانتخابات الأمريكية، التي تجري يومي الثلاثاء والأربعاء.