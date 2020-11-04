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مصر

«الزراعة» تصدر توصيات نوفمبر لمزارعي بنجر السكر

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:40 ص
مزارعي بنجر السكر
مزارعي بنجر السكر
عبدالناصرمحمد
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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها خلال شهر نوفمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية في الآتي:

في الأراضي القديمة
العروة المبكرة (زراعات أغسطس):
إجراء الري بانتظام كل 20 يوما مع نقاوة الحشائش يدويًا ومتابعة الإصابات المرضية وأهمها التبقع السركسبورى الذي يصيب العروة المبكرة بشدة.

العروة المتوسطة (زراعات سبتمبر):
إجراء العزقة الثانية وتضاف الدفعة الثانية من السماد الآزوتى وإجراء الري بانتظام على الحامى مع صرف المياة الزائدة عن حاجة النبات.

إجراء العزقة الثالثة بعد 20- 25 يومًا من الثانية بحيث يتم الترديم على الجذور ويضاف جزء من الريشة البطالة إلى العمالة بحيث تصبح النباتات فى منتصف الخط ويجرى الري باعتدال على الحامى مع صرف المياة الزائدة عن حاجة النبات.

العروة المتأخرة ( زراعات أكتوبر ومنتصف نوفمبر):
يتم الخف فيها على نبات واحد قوى بالجورة على أن يسبقه عمليه الخربشة لإزالة الحشائش.

إضافة الدفعة الأولى من السماد الآزوتى ( 45 وحدة ازوت فدان).

إجراء الري باعتدال كل 20-25 يوما مع إضافة 50 كجم سلفات بوتاسيوم بجوار النباتات تكبيشا ثم الري على الحامي مع صرف المياة الزائدة عن حاجة النبات.

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