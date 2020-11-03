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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة لطرفي الصراع الليبي على 12 بندا (فيديو)

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:19 م
ليبيا
ليبيا
عبير سليم
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أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، مساء اليوم الثلاثاء، أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة المعروفة باسم 5+5، في مدينة غدامس جنوب البلاد، أنجز جميع أعماله مبكرا.

وأوضحت ويليامز في مؤتمر صحفي عقد بعد انتهاء اجتماعات اليوم الثاني للجنة، أن الضباط العسكريين خاضوا اجتماعات مكثفة جدًا، شارك فيها فريق من وزارة الداخلية وأيضًا وفريق من حرس المنشآت النفطية.

وأعلنت المبعوثة الأممية ما اتفق عليه وفدا اللجنة العسكرية خلال اليومان الماضيين وهو كالآتي:

- الاتفاق على تشكيل لجنة عسكرية فرعية للاشراف على عودة القوات إلى مطاراتها وسحب القوات الأجنبية من خطوط التماس، ويعقد أول اجتماع لها في مدينة سرت بحضور اللجنة العسكرية المشتركة في القريب العاجل.

-الاتفاق على الإجتماع بمدينة سرت في أقرب وقت ممكن خلال هذا الشهر.

- الاتفاق على تدابير جاهزية المراقبة بما فيها المراقبين الدولييين.

- تحديد أمر اللجنة الأمنية المشتركة لوضع الترتيبات الأمنية في المناطق المحددة.

- الاتفاق على أن يكون اللجنة العسكرية المشتركة، الرئيسي في مجمع قاعات سرت-

- الاتفاق على أن يكون مقر اللجنة الفرعية بالترتيبات الأمنية في مدينتي هون وسرت.

-الاتفاق على عقد أول اجتماع لممثلي حرس المنشآت النفطية في 16 نوفمبر بمدينة البريقة بحضور آمري حرس المنشآت النفطية من الجانبان ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط والبعثة الأممية، على أن ترفع أعمالها الخاصة بإعادة تشكيل حرس المنشآت النفطية، إلى اللجنة العسكرية المشتركة.

-الاتفاق على أن تستمر اللجنة الفرعية في تبادل المحتجزين في عملها لحين إكمال هذا الملف.

-الاتفاق على تشكيل فريق هندسي لإزالة الألغام مع فريق الأمم المتحدة وجهاز المخابرات العامة.

- الاتفاق على فتح رحلات دورية فورًا إلى مدينتي سبها وغدامس مع توفير المطارات.

- تشكيل لجنة خاصة لمكافحة خطاب الكراهية.

- وأخيرًا تطالب اللجنة العسكرية المشتركة، مجلس الأمن في تعجيل إصدار قرار ملزم بتنفيذ اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار يوم 23 أكتوبر الماضي.

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