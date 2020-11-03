هولندا تعتقل شخصين مشتبه في محاولاتهما تفجير محطة قطار

اعتقلت الشرطة الهولندية، مساء اليوم الثلاثاء، شخصين مشتبه بهما على خلفية تهديد بوجود قنبلة في محطة القطارات الرئيسية بمدينة أوترخت.وكانت وسائل إعلام أفادت وفي وقت سابق بأن الشرطة الهولندية أخلت محطة قطارات في مدينة أوترخت بعد الاشتباه بوجود قنبلة.وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تظهر إخلاء المحطة من جميع الركاب وتمشيطها بحثا عن المشتبه فيهم.يأتي ذلك بعد وقوع هجوم إرهابي أمس في فيينا أدى سقوط قتلى وجرحى وسط تحذيرات من موجة هجمات إرهابية ستطال مدن أوروبية.