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سياسي

«حضرتُ إعدام شكري مصطفى».. مذكرات محمود عزام الأمير الثاني لجماعة التكفير والهجرة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:49 م
جريدة الدستور
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هاتفته منذ يومين لم يرد، لكنه فى الثانية فعل، كان الصوت مختلفًا عن كل مرة تحدثنا فيها.. أعدت النظر مرة أخرى لشاشة هاتفي مستغربًا لأتأكد أن من طلبته هو الشيخ محمود عزام، لكن ابنه فاجأني: "لقد مات الشيخ قبل شهرين.. لكنى أتذكرك عندما زرتنا ودونت مذكراته ورحلته فى التنظيمات الإسلامية".

عدت لأوراقي القديمة واستخرجت ما كنت قد وثقته من كلمات وأعدت الاستماع للتسجيلات التى كنت أحتفظ بها مسبقًا، فقد إلتقيت الشيخ محمود عزام فى العام البائس لحكم الإخوان لمصر حيث كان ينشط الإسلاميين أو ما يعرفون بالجهاديين السابقين، فى منزله بقرية الشوبك الشرقي فى حلوان (جنوب القاهرة)، وسألني لماذا أهتم بمثل هذا النوع من المذكرات لأعضاء التنظيمات الجهادية والإسلامية، قولت له إنه جزء من تاريخ مصر إضافة إلى أنه مع نشر تلك المذكرات ويري المتشددين من الشباب رحلة إرهابي سابق ثم توبته وعودته للحياة الطبيعية الوسطية ربما قد نوفر عليه المشوار فى هذا المشوار الصعب، وننقذ أرواحًا لا نعرفها. وافق وبدأ فى سرد مشواره موضحًا قبل أن يتكلم ضاحكًا: "كل ما سأقوله تراجعت عن الكثير فيه لأننى اكتشفت أخطاء كثيرة فى تلك الجماعات".

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