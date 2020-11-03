رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الموافق 17 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كونيتيكت» الأمريكية: نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية تقترب من 75%

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:44 م
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
أ ش أ
طباعة
أفادت سلطات ولاية كونيتيكت الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية داخل الولاية تقترب بشكل إجمالي من 75% من الناخبين المسجلين.

وأوضحت سلطات الولاية، التي تقع شمال شرقي الولايات المتحدة - حسبما أوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - أن كونيتيكت تشهد إقبالًا "مرتفعًا للغاية" في عملية التصويت، مضيفة أن نسبة الإقبال الشخصي على مستوى الولاية يقترب من 50 ٪ من الناخبين المسجلين حتى الآن.

وأشارت سلطات كونيتيكت إلى أنه بجمع 25% من الناخبين الذين صوتوا في الاقتراع الغيابي، فإن إجمالي المصوتين يبلغ 75% حتى الوقت الحالي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد عيد الحب 2020.. وكيفية الاحتفال به في مصر

لجنة خبراء سد النهضة تنهى اجتماعها وتبحث منهجية التفاوض

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

رياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبنوب المركزى ويحيل المخالفات للشئون القانونية

image description

جلسة تشاور حول الأثر البيئي لمشروعات الميثانول بدمياط

image description

حملة لتطهير وتعقيم مساجد دمياط (صور)

image description

ترميم طرق وجسور كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال مد خط غاز من حقل ظهر للمحافظة

الأكثر قراءة

تغريم 140 بسبب عدم ارتداء كمامة فى الأماكن العامة

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

مدبولي يكلف الجامعات بتولي إصدار تراخيص البناء بدلاً من المحليات

السجن سنة للاعب بالنادى الأهلى قتل مسنًا دهسًا بمدينة نصر

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

أول مسجد رسمي في أثينا يفتح أبوابه أمام المصلين

إنقاذ 120 حوتًا طيارًا بعد جنوحها عند شواطئ سريلانكا

موعد إجازة نصف العام 2020

عمال البناء هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

أيام زمان

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

مقالات الرأي
منى رجب
عندما تتفتح مواهب ذوى القدرات الخاصة
د.مينا بديع عبدالملك
الأدوية المؤدية إلى الحياة
ثروت الخرباوي
أرواب وأوشحة فى عالم الأدب «١»
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «2»
المزيد

الثقافة

تدشين «نادى التنمية المستدامة» وانطلاق أولى فعالياته

فى ذكرى ميلاده.. محطات فى حياة رجل الانتقام «توماس كيد»

«أهمية العمل التطوعى» فى مسابقة بحثية بقصور الثقافة

غدًا.. الجلسة الختامية لندوات اليونسكو لتدريب الإعلاميين