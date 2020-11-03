«كونيتيكت» الأمريكية: نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية تقترب من 75%

أفادت سلطات ولاية كونيتيكت الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية داخل الولاية تقترب بشكل إجمالي من 75% من الناخبين المسجلين.وأوضحت سلطات الولاية، التي تقع شمال شرقي الولايات المتحدة - حسبما أوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - أن كونيتيكت تشهد إقبالًا "مرتفعًا للغاية" في عملية التصويت، مضيفة أن نسبة الإقبال الشخصي على مستوى الولاية يقترب من 50 ٪ من الناخبين المسجلين حتى الآن.وأشارت سلطات كونيتيكت إلى أنه بجمع 25% من الناخبين الذين صوتوا في الاقتراع الغيابي، فإن إجمالي المصوتين يبلغ 75% حتى الوقت الحالي.