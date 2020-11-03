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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

موعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الامريكية 2020.. وطريقة فرز الأصوات

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:32 م
الانتخابات الامريكية
الانتخابات الامريكية
آية حسني
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نرصد موعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الأمريكية 2020 حيث يترقب الجميع موعد الإعلان، حيث تعتبر الانتخابات مهمة في العالم أجمع من أجل اختيار زعيم الولايات المتحدة، وتتم الانتخابات كل أربعة سنوات وتمر بعدة مراحل حتى إعلان نتائج انتخابات أمريكا 2020.

موعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الأمريكية 2020

وفي السياق، تعتمد الانتخابات الأمريكية على نظام الفرز بأكثر نسبة من أصوات الناخبين، حيث أن المرشح الذي يحظى بأعلى نسبة أصوات يعتبر هو الفائز، وحال عدم حصول المرشحين على عدد مطلوب من الأصوات، سيتم عمل جولة إعادة بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، وتقوم بعض المدن الأمريكية بعملية اقتراع تفضيلي في انتخاباتها.

الجدير بالذكر أنه يتم تصنيف جميع الناخبين المرشحين على حسب الأفضلية بدلًا من التصويت لمرشح واحد فقط، وفي حالة حصل المرشحين على نصف الأصوات يفوز، بينما يتم إستبعاد المرشحين الحاصلين على أصوات أقل، وسوف يتم حصي جميع الأصوات التي يحصل عليها المرشحين المستبعدين وتوزيعها على جميع المرشحين المتبقين للمرتبة الثانية، في وقت يتم التصويت حسب الأفضلية في كل إقتراع، وسوف تستمر هذه العملية حتى فوز أحد المرشحين وحصد أكثر من نصف الأصوات. 

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سوف تكون الإنتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 الذي من المقرر إجرائها الثلاثاء الذي وافق 3 نوفمبر 2020، ودعا الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب إلى الإعلان عن نتائج الإنتخابات الرئاسية مساء اليوم الثالث من نوفمبر 2020، فيما أعلنت الموقع الرسمي للتواصل الإجتماعية أنها سوف تقوم بتحذير أصحاب التغريدات التي تحاول إعلان الفوز قبل إعلان النتائج الرسمية في اليوم الأخير من الحملة الإنتخابية للفوز باي ولايات أمريكية متأرجحة.

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