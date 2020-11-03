إصابة نشوى مصطفى بكورونا

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعدما قامت بإجراء التحاليل التي أثبتت ذلك.وكتبت "نشوى" عبر حسابها بموقع فيس بوك: "ادعولى عملت آشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسة طالعة وللأسف كورونا.. أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خلو بالكم.. الكورونا رجعت بشدة ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب ربنا يحافظ عليكم يارب ادعولى".