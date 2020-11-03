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ملكة جمال مصر 2020: تعلمت الثقة بالنفس والتنمية البشرية (حوار)

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:29 م
الملكة
الملكة
شيماء دهب
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في حفل حضره العديد من مهتمي الموضة والأزياء بأحد فنادق القاهرة الكبرى، تُوجت نسمة عطا الله بلقب ملكة جمال مصر 2020، كما حصدت المتسابقة فيرجينا هاني لقب «ميس جراند انترناوشونال» وديانا حامد «ملكة جمال البيئة»، وتم اختيار الوصيفات كالتالي سارة صابر ومريم صلاح.

وفيما يخص فئة المراهقات تم تتويج ملكة جمال المراهقات 2020 كنزي الزيني، وأعلنت سارة رضا وصيفتها الأولى وساندي سالم وصيفتها الثانية وإنجي حلمي الوصيفة الثالثة.

وضمت لجنة التحكيم برئاسة الدكتورة آمال رزق مصمم الأزياء أحمد مغازي، سفير النوايا الحسنة روى فرناندس، دكتور محمد نجم، الكاتبة وفاء ماهر، الفنان تامر فرج، الفنان فيراس سعيد، الفنانة ريم البارودي، وسفير صربيا.

وإليكم حوار «الدستور» مع ملكة جمال مصر

في البداية كم عمرك وما هي دراستك؟
عمري 26 عامًا وأعمل في قسم العلاقات العامة بإحدى الشركات، ودراستي كانت إدارة الأعمال.

ملكة جمال مصر 2020:

- كيف اشتركتي بالمسابقة؟
تقديمي للمسابقة جاء عن طريق «فيس بوك» وكان حلم حياتي أن أصبح ملكة جمال حتى الإيميل الخاص بي اسمه «ميس إيجيبت» من قبل اشتراكي بالمسابقة ومن قبل معرفتي بها.
ملكة جمال مصر 2020:
ما هي أول كلمات قالتها لكي دكتورة آمال رزق؟
«تستاهلي» هي الكلمة التي قالتها لي الدكتورة آمال رزق عقب التتويج باللقب مباشرة.
ملكة جمال مصر 2020:
- من هم مصدر تشجعيك؟
أهلي وأصدقائي مصدر تشجيعي بالطبع من غيرهم ما كنت قدمت بالمسابقة، وعندما علم والدي ووالدتي وأخويا الصغير باشتراكي كانوا دعم لي وسند وأصدقائي دائمًا ما يقولون لي أنى سأصبح ملكة جمال.
ملكة جمال مصر 2020:

- كيف تصفين دور ملكات الجمال داخل المجتمع؟
ملكات الجمال لهم دور مجتمعي لا يجب أن نغفل عنه فلدي 3 مشاريع أساسية أريد أن أتحدث عنهم الأول عن ثقافة تقبل الآخر، من الضروري أن يكون لدينا هذه الثقافة وبها سيتطور المجتمع وذلك ما تسعى إليه الدولة من خلال مؤتمرات تتحدث عن كافة فئات الشعب كذوي الاحتياجات وغيرها.
ملكة جمال مصر 2020:
- ماذا عن المشاريع الأخرى؟
أما الثاني فهو التنمية المستدامة بمعنى أننا لابد أن نحافظ على ثروتنا وبيئتنا للأجيال القادمة، والثالث خاص بالسياحة فلدينا ثروات مهمة وغنية فلابد أن نسلط الضوء عليها ونسعى للترويج السياحي لبلدنا.
ما هي أمنيتك في المستقبل؟
أتمنى أن أكون وجهة مشرفة لبلدي وأهلي ولجنة التحكيم ورئيسة المسابقة الدكتورة آمال رزق التي وقفت بجوارنا.

- ماذا تعلمتي من اشتراكك بالمسابقة؟
الكثير مثل السير على الـ«كات واك» والثقة بالنفس والتنمية البشرية والرياضة وأهميتها والعمل على تطوير الذات والقدرة على الاعتماد على النفس في كل شيء وكيفية اختيار كل ما يخصك بشكل صحيح والتعبير عن نفسك بشكل صحيح كل هذه الموضوعات تعلمتها داخل المسابقة.

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