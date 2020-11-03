وكيل تضامن مطروح: الانتهاء من المرحلة الأولى بمبادرة «حياة كريمة»

قال فتحي الجمل وكيل وزارة التضامن بمطروح، إن الدولة أطلقت عددا من المبادرات الخدمية لمساعدة المواطنين حيث يتم متابعتها بصفة مستمرة من قبل الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ومحافظ مطروح.وأوضح لـ"الدستور"، أن هناك 4 مبادرات خدمية بمحافظة مطروح، حيث تم تدشين مبادرة "حياة كريمة" وتم الانتهاء من المرحلة الأولى منها من خلال تطوير ورفع كفاءة وهدم وإنشاء 134 منزلا في 5 قرى بالمحافظة، لافتا إلى أنه جاري إنهاء إجراءات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة والتي سيتم من خلالها تطوير ورفع كفاءة 6 قرى أخرى وسيتم حصر الأسر الأكثر احتياجا.وأكد أنه جاري التنسيق لإطلاق الـ 3 مبادرات الخدمية الأخرى في المحافظة وهم "فرصة، مودة، وعي"، موضحا أن تكافل وكرامة تنقسم إلى "تكافل، كرامة، ضمان"، حيث بلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة 25029 أسرة.