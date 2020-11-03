850 وفاة و36 ألف إصابة جديدة بكورونا فى فرنسا

سجلت السلطات الصحية الفرنسية اليوم الثلاثاء، 36330 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو ما يقل بكثير عن الرقم القياسي الذي سجل يوم الإثنين وبلغ 52518 حالة، لكن العدد اليومي لحالات الوفاة جراء هذا المرض والذي بلغ 854 كان الأعلى منذ 15 أبريل.وهذا العدد ضعف عدد الوفيات المسجل يوم الإثنين وهو 416.ويبلغ الآن العدد الإجمالي للوفيات في فرنسا 38289.ووصل العدد التراكمي لحالات الإصابة إلى مليون و502763 حالة وهو خامس أعلى عدد مسجل في العالم.