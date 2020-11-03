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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشغيل محطات مياه بديلة بسبب عكارة السيول في المنيا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:32 م
السيول في المنيا
السيول في المنيا
المنيا ـ على حسين
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صرح المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه المنيا والعضو المنتدب، أنه بناءا على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بعمل خطط بديلة في حالة السيول والأعطال المفاجئة، فإن الشركة قامت بتشغيل عدد من المحطات الارتوازية والشاطئية لسد العجز بالمياه بمركزي مغاغة وبني مزار بالمنيا نظرا لارتفاع عكارة النيل نتيجة السيول.

وأضاف الشهاوى أن المحطات التي تم توقفها بسبب ارتفاع عكارة النيل نتيجة السيول محطة الصعايدة بمغاغة وعدد من محطات بني مزار من بينها محطة بني صامت ومحطة السلام وموقعها شرق النيل وقد تم تشغيل محطات الشيخ فضل الارتوازي والناصرية شرق النيل، لتعويض توقف هذه المحطات وبذلك تم توفير مياه للمواطنين شرق، النيل وفيما يخص مناطق غرب اليوسفي فقد تم تشغيل مجمع محطات صندفا على البحر اليوسفي والتي تقوم بتغذية صندفا وتوابعها وكذلك محطة معصرة حجاج تعمل بكفاءة وتغذي المعصرة وتوابعها وأن جميع المحطات الارتوازي بأشروبه وبردونه واعطو الجرنوس تعمل بكفاءة وتغذي قرى غرب مركز بني مزار.

وأكد الشهاوى أن الشركة وفرت سيارات مياه شرب نظيفة للمستشفيات والأماكن الحيوية وأن غرفة عمليات الشركة تعمل طوال الـ٢٤ ساعة لمتابعة الأحداث أول بأول واتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا للخطط الموضوعة.

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