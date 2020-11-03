رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الموافق 17 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مشتبه به في كارثة تحطم الطائرة الماليزية «لم ير أي دليل على صاروخ»

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:31 م
تحطم الطائرة الماليزية
تحطم الطائرة الماليزية
وكالات
طباعة
لم ير مشتبه به روسي في كارثة تحطم الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة إم إتش17 أي دليل على الصاروخ الذي تردد أنه استخدم لإسقاطها، حسبما قال في تسجيل فيديو عرض خلال جلسة محاكمته الثلاثاء.

وأوليغ بولاتوف هو أحد أربعة رجال يحاكمون غيابيا أمام محكمة هولندية على خلفية كارثة طائرة الخطوط الماليزية خلال رحلة كانت تقوم بها من امستردام إلى كوالالمبور، بعدما تحطمت في شرق أوكرانيا في 17 يوليو 2014.

ويقول المحققون إن صاروخا من طراز بوك من الحقبة السوفياتية أطلقه متمردون موالون لروسيا فأصاب الطائرة التي تحطمت موديا ب298 شخصا كانوا على متنها من بينهم 196 هولنديا.

وقال بولاتوف المشتبه به الوحيد الذي يمثله محامو دفاع في رسالة فيديو "كلا لم أر صاروخ بوك، ويمكنني أن أقول على وجه اليقين أنه بالتأكيد لم يُشاهد أي بوك".

وأضاف أنه لم "يُذكر أي بوك أو أي أوامر متعلقة ببوك" خلال اجتماعاته مع متمردين آخرين يوم تحطم الطائرة.

وأول مرة سمع فيها عن الحادثة كانت عندما قام جنوده "بإبلاغي عن آخر الأخبار، بأن طائرة تحطمت قرب دونتسك"، حسبما ذكر في الرسالة التي عرضت خلال جلسة المحاكمة قرب مطار سخيبول الذي أقلعت منه الطائرة المنكوبة.

وأضاف: "مجموعتي أبلغتني من هناك عن اعتراضها للعديد من الاتصالات التي سمعت فيها أن هناك أجسادا وجثث أشخاص تتساقط من السماء".

والمشتبه بهم الأربعة، الروس بولاتوف وإيجور غيركين وسيرجي دوبنسكي، والأوكراني ليونيد خارشنكو، متهمون بأنهم شخصيات رئيسية بين المتمردين الانفصاليين الذين يحاربون كييف.

وبولاتوف كان عنصرا سابقا في القوات الخاصة الروسية وأحد مساعدي دوبنسكي الذي يعتقد بأنه ساعد في نقل المنظومة الصاروخية إلى أوكرانيا من قاعدتها في روسيا.

ويقول المحققون إنهم لا يزالون يحاولون رصد طاقم بوك الذي كان تابعا للواء الـ 53 للصواريخ المضادة للطائرات في الجيش الروسي ومقره مدينة كورسك.

وجلسات المحاكمة التي بدأت في مارس، لا تزال تستمع لمرافعات الدفاع في ما يتعلق بالأدلة.

موضوعات متعلقة

«الفيشاوي» يكشف لـ«الدستور» حقيقة خناقة الملهى الليلي مع زوجته

نص رسالة مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل لقاء الرجاء

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

السجن سنة للاعب بالنادى الأهلى قتل مسنًا دهسًا بمدينة نصر

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبنوب المركزى ويحيل المخالفات للشئون القانونية

image description

جلسة تشاور حول الأثر البيئي لمشروعات الميثانول بدمياط

image description

حملة لتطهير وتعقيم مساجد دمياط (صور)

image description

ترميم طرق وجسور كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال مد خط غاز من حقل ظهر للمحافظة

الأكثر قراءة

تغريم 140 بسبب عدم ارتداء كمامة فى الأماكن العامة

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

مدبولي يكلف الجامعات بتولي إصدار تراخيص البناء بدلاً من المحليات

السجن سنة للاعب بالنادى الأهلى قتل مسنًا دهسًا بمدينة نصر

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

أول مسجد رسمي في أثينا يفتح أبوابه أمام المصلين

إنقاذ 120 حوتًا طيارًا بعد جنوحها عند شواطئ سريلانكا

موعد إجازة نصف العام 2020

عمال البناء هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

أيام زمان

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

مقالات الرأي
منى رجب
عندما تتفتح مواهب ذوى القدرات الخاصة
د.مينا بديع عبدالملك
الأدوية المؤدية إلى الحياة
ثروت الخرباوي
أرواب وأوشحة فى عالم الأدب «١»
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «2»
المزيد

الثقافة

تدشين «نادى التنمية المستدامة» وانطلاق أولى فعالياته

فى ذكرى ميلاده.. محطات فى حياة رجل الانتقام «توماس كيد»

«أهمية العمل التطوعى» فى مسابقة بحثية بقصور الثقافة

غدًا.. الجلسة الختامية لندوات اليونسكو لتدريب الإعلاميين