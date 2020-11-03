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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مؤشرات الانتخابات الأمريكية: ترامب يؤكد التقدم وبايدن يفوز في «نيوهامشير»

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:32 م
ترامب
ترامب
آية حسني
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نرصد مؤشرات الانتخابات الامريكية 2020 حيث أثبت مؤشر جديد تفرد الانتخابات الأمريكية لهذا العام، وهو تجاوز عدد الأصوات التي أدلت بأصواتها يوم الاقتراع (100 مليون) وهي الأصوات التي لا يحبذها دونالد ترامب، ويعقد بالمقابل الأمل على التصويت في يوم الاقتراع.

وأدلى 100 مليون أمريكي بأصواتهم بشكل مبكر في الانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع، وفق آخر تعداد لـ«يو اس إيلكشن بروجكت» ما يعد رقما قياسيا في التصويت المبكر طوال تاريخ الانتخابات الأمريكية.

مؤشرات الانتخابات الامريكية 2020

وتتأرجح المؤشرات الأولية بين جو بايدن وترامب، إذ فاز الأول على الأخير بأصوات ديكسفل نوتش بولاية نيوهامشير، فيما فاز ترامب بـ16 صوتا في ميلزفيلد التابعة لنيوهامشير، في حين حصل بايدن على 5 أصوات.

من جانبه قال ترامب في تصريحات صحفية، مساء اليوم من مقر حملته، إنه متقدم على منافسه الديمقراطي جو بايدن، وفق قناة «سي إن إن» الأمريكية.

وأعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض كيلي ماكناني، في وقت سابق اليوم، عن توقعها بأن يحقق الرئيس دونالد ترامب فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي.

ويتجه الأمريكيون الثلاثاء، لمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس للبلاد بين الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وتتيح السلطات للسكان الإدلاء بأصواتهم بشكل مسبق، وهي ظاهرة تقوت هذا العام بسبب التخوّف من فيروس كورونا في بلد سجل أرقاما قياسية عالمية.

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