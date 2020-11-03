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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انطلاق التصويت فى جولة إعادة انتخابات النواب بنيوزيلندا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:06 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
حسام محفوظ - أشرف لاشين
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بدأت منذ قليل في تمام الساعة التاسعة صباح الأربعاء بتوقيت ويلنجتون عاصمة نيوزيلندا، العاشرة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، عملية تلقي خطابات انتخاب المصريين بالخارج بالمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية وعلي مدار 3 أيام وحتي الجمعة المقبل.

كان ذلك نظرًا لفارق التوقيت المحلى لمصر عن دولة نيوزيلندا، حيث يسبق توقيت القاهرة بمقدار 11 ساعة، وهو ما يعنى أن الدبلوماسية المصرية فى نيوزيلندا، تبدأ فتح لجانها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة صباحًا بتوقيت نيوزيلندا.

ويصوت المصريون بالخارج في 140 لجنة في القنصليات والسفارات المصرية في 124 دولة، من خلال طباعة بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الثانية بمجلس النواب، واختيار المرشحين فيها وإرسالها عبر البريد إلى السفارات والقنصليات التي توجد بها لجان الانتخابات بالخارج.

واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءاتها لتسهيل عمليات التصويت، حيث نسقت مع وزارة الخارجية لتسهيل وصول أوراق الاقتراع واستمرار تلقي جميع الخطابات عبر البريد بما يتناسب والتوقيتات التي حددتها الهيئة، وفقًا للجدول الزمنى والإجرائي لانتخابات مجلس النواب.

وتقام الانتخابات بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية في 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.

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