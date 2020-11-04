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فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:51 ص
مريم فخر الدين
مريم فخر الدين
سلمى بدر
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يحل علينا اليوم ذكرى وفاة ملاك السينما المصرية "مريم فخر الدين" والتي ولدت في الفيوم في ١ أغسطس عام ١٩٣٣ لأب مصري مسلم وأم مجرية مسيحية، عاشت فترة من حياتها لا تدرك الفرق بين الإسلام والمسيحية، حيث ولدت لأم مسيحية متطرفة وأب مسلم متدين، وأكدت أن والدتها كانت تأمل أن ينتمى أبنائها مريم ويوسف للديانة المسيحية، فسجلت ابنتها فى المدرسة باسم ماري فخرى، وظلت تدرس المسيحية لسنوات وتتعلم تقاليد الديانة المسيحية وتمارس طقوسها، وتؤدي صلواتها حتى فوجئ والدها بهذا، فذهب إلى المدرسة وأخبر المدرسين بديانتها المسلمة، فعاشت فترة من حياتها في المدرسة "لا دينية"، بالإضافة إلى أنه لم يوجهها أحد طوال عمرها إلى الصلاة.

فى ذكرى وفاة مريم
- دخولها عالم السينما:
طلبت مريم فخر الدين من والدتها أن تأخذ لها صورة فوتوغرافية تذكارية استجابت الأم لرغبتها على أن يكون ذلك دون علم والدها وأخيها يوسف فخر الدين، وفي الأستوديو لفت المصور نظر الأم الى أن مجلة "الإيماج " الفرنسية، الصادرة عن دار الهلال، أعلنت عن مسابقة لأجمل صورة، ويلتقطها المصور مجانًا، فوافقت الأم مستبعدة أن يقرأ زوجها أو أحد الأقارب المجلة الفرنسية، ونسيت الأمر إلى أن تم نشر صور مريم فخر الدين مع عشرات الصور الأخرى، وفازت بلقب "فتاة الغلاف"، وعلم والدها بالأمر بعد إرسال شيك بقيمة الجائزة إلى المنزل، فغضب جدًا معتبرًا على حد قول مريم فخر الدين خلال حديث صحفي لمجلة الكواكب: "أننا استكردناه.. ولولا أن أمي كانت مجرية لا أهل لها لكان طلقها والدي وطردها فورًا".

وبعد نشر صورة مريم فخر الدين على أغلفة المجلات فتحت لها أبواب الشهرة وبدأت الصحفيين بالتوافد على منزلها، وكان والدها يطردهم قائلًا: "ليس لدينا بنات لهذه المسخرة" حيث انبهر الجميع بإتقانها خمس لغات، وعزفها على البيانو، فطرد والدها أنور وجدي، وحسين صدقي، حتى جاء أحمد بدر خان، ومعه عبده نصر أحد أصدقاء العائلة، وعرضوا عليه رواية بعنوان "اللقيطة " لتعلب ابنته دور البطولة فيها، فوافق بعد أن اقتنع بها، حيث رأى أنها رواية إنسانية تنصف اللقيط ووافق حتى تكون ابنته مثل أعلى لبنات جيلها مشترط أن يكون أول مشهد لها وهى تصلى وكانت هذه هي البداية.
فى ذكرى وفاة مريم
- رجال في حياتها:
كان هناك 4 رجال في حياة مريم فخرالدين لكن لم يمنحها أحدهم الحب، وهو الاعتراف الذي اعترفت به فى أكثر من مقابلة تلفزيونية وصحفية، وحتى ذلك الذى أحبها منهم لم ينجح فى أن يجعلها تبادله الحب وتشعر معه بالسعادة، وظلت تعرف الحب فقط من خلال أعمالها الفنية التي حلمت لو تتحول إحداها إلى حقيقة وتختفي داخل إحدى قصص الحب.
فى ذكرى وفاة مريم
- محمود ذو الفقار:
كانت هي لا تزال وجه جديد تزوجت مريم من الممثل والمخرج "محمود ذو الفقار" بعدما تقدم لوالدها، وكانت تبلغ من العمر 17 عام بينما هو كان في الثامنة والثلاثين، وفي إحدى مقابلاتها التلفزيونية قالت إنه خطبها أثناء مقابلته لوالدها للاتفاق على أجرها عن فيلم جديد: "كان نفسى البس فستان واعمل فرح لكن محمود ذوالفقار قال إزاى أعمل عريس وأقعد فى الكوشة مع عيله زى دي، ومعملتش فرح لكن رحت وقضيت شهر العسل في بيروت وأنا بصراحة مكنتش بحبه لأن أخلاقه كانت وحشة وحامية، وكان لسانه طويل، وكل حاجة يشخط فيها ويزعق ويشتم ويضرب كمان، وعندما تزوجته قدمت معه فيلم الشك القاتل دون مقابل لأنني زوجته".

وطوال 8 سنوات من الزواج عانيت من الغيرة الجنونية والبخل وسيطرته الشديدة عليها، ورغم أنها كانت تجني آلاف الجنيهات من عملها إلا أنه كان يعطيها فقط مصروف يومي قدره 25 قرشًا، وفى إحدى المقابلات التلفزيونية لها وصفت علاقتها به بالأسوأ ففضلًا عن القسوة والضرب تقول "كنت بخاف منه وأتفادى الوقوع فى أى مشكلة ممكن تسبب خناقة بيني وبينه".

وبعد أن عرف المقربون منها بمشكلتها مع بخله نصحوها بالمطالبة بزيادة أجرها عن الأفلام، والاشتراط على المتعاقدين معها ألا يكتبوا الأجر الحقيقي في العقد، وهى الحيلة التي نجحت وجعلتها تكون ثروة بلغت 40 ألف جنيه بعد سنوات، مكنتها من الاستقلال بنفسها وابنتها في شقة أثناء سفره وقررت من لحظتها الانفصال عنه.
فى ذكرى وفاة مريم
- الدكتور محمد الطويل:
بعد 3 شهور فقط من انفصالها عن ذو الفقار تزوجت من الطبيب "محمد الطويل" الذي تعرفت عليه بالصدفة أثناء تلقيها العلاج في مستشفى المواساة بالإسكندرية، واتفق الاثنان على الزواج بشرط أن تعتزل الفن وهي في قمة نجاحها، واستجابت "مريم" وانتقلت للحياة معه في السويد حيث كان يتلقى هناك منحة تعليمية وأنجبت منه ابنها أحمد.

تم استغلالها ماديا من قبل الزوج، فقد سددت له من مالها الخاص مصاريف السفر والتي بلغت 3 آلاف جنيه، وهو مبلغ كبير وقتها وعاشا معًا حياة قاسية جدًا بسبب قلة المال وعجزهما عن تدبير نفقات طفلهما، وبدأ يسىء معاملتها حتى طلبت الطلاق بعد 4 سنوات من الزواج.


فى ذكرى وفاة مريم
- فهد بلان:
قالت مريم إن المطرب السوري "فهد بلان" كان أطيب أزواجها وأكثرهم حنان وكرم، وأنه كان يحبها جدًا تزوجوا في لبنان عام 1967، بعد طلاقها من "محمد الطويل"، رغم أنها كانت قررت ألا تتزوج مرة أخرى بعد صدمتين متتاليتين، وانتهت علاقتها ببلان بالطلاق ولكن ليس بطريقة سيئة وقالت إن أولادها وعدم تقبلهم له كان السبب في فشل زيجتها منه.


فى ذكرى وفاة مريم
- شريف الفضالي:
بعد طلاقها من بلان قالت خلال لقاء صحفي إنها قالت لأولدها "اختاروا لي أنتوا زوج تكونوا بتحبوه فاختاروا لي شريف الفضالي وكان أصغر مني بأكثر من 10 سنين بس كان بيحبني جدًا ونفسه يتجوزني، وفعلًا وافقت واتجوزته وفضلت معاه لحد ما ولادي إتجوزوا وبعدها طلبت الطلاق وحلفت ما أتجوزش أبدًا بعد كده، واتفرغت للتمثيل والاستمتاع بحياتي من غير وجع دماغ".
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان
فى ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 20 صورة نادرة لها بالألوان

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