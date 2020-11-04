غلق مقهيين لتقديمهما الشيشة في الفيوم

ترأس، اليوم الثلاثاء، المحاسب رمضان جمعة رئيس حي غرب بالفيوم، والجهاز المعاون للحي، حملة إشغالات مكبرة، أسفرت عن غلق مقهيين لتقديمهما الشيشة، وتم مصادرة الشيش الموجودة بالمكان.يأتي ذلك تنفيذا لقرار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمنع تدخين الشيشة بالمقاهى، بالتعاون مع الجهات المختصة لمصادرة الشيش بكل أنواعها، وتمكنت الحملة من غلق مقهيين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.