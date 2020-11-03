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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي يطمئن على صحة الرئيس الجزائري بعد إصابته بكورونا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:05 م
السيسي
السيسي
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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسل برقية إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للاطمئنان على صحته، متمنيًا له الشفاء العاجل وموفور الصحة.
وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت الثلاثاء، إصابة الرئيس عبدالمجيد تبون بفيروس كورونا المستجد.

وقالت في بيان: «يُواصل رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة، عقب إصابته بفيروس كوفيد- 19 المستجد، ويُطمئن الطاقم الطبّي بأنّ الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي».

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