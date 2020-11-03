طالبها ترامب بالعودة.. من هي «آيانا بريسلي» صاحبة «رقصة الاقتراع»

ظهرت نائبة الكونجرس الأمريكى أيانا بريسلي، اليوم، وهى تؤدي وصلة رقص فى الشارع أمام أحدي لجان التصويت بولاية بوسطن، ماساتشوستس بالانتخابات الأمريكية بصحبة عدد من مؤيديها.وتفاعل عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي في أمريكا مع فيديو «بريسلي» الذي اعتبروه استعداد لخسارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب في الانتخابات الامريكية.وتعتبر أيانا بريسلي هي نائبة ماستوشستس وعمرها 45 عاما، ودخلت الكونجرس عام 2018، وأثارت الجدل عندما ظهرت صلعاء تماما، وهي الحالة التي قالت إن سببها هو مرض تساقط الشعر.ظهر اسم بريسلي، ضمن ما يسمى بالفرقة، والتى تشمل عضوات ديمقراطيات تقدميات هاجمهن ترامب العام الماضي، وطالبهن بالعودة إلى بلادهن، حيث أنهن من أصول مهاجرة، قد كشفت عن مرضها في فيديو حصري لموقع «ذا روت».