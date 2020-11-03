المشاط: مد المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون حتى 2024

كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عن اتفاقها مع السفير الإيطالي خلال اجتماع برنامج مبادلة الديون المصري الإيطالي من أجل التنمية، على مد فترة المرحلة الثالثة من البرنامج لتنتهي في ديسمبر 2024 بدلًا من ديسمبر 2023، وذلك بسبب فترة التوقف التي حدثت أثناء جائحة كورونا.أضافت وزيرة التعاون أن اجتماع لجنة البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون، شهد الاتفاق على مشروع لصالح وزارة التموين لتدشين 10 صوامع قمح بـ395 مليون جنيه، مشيرة إلى أهمية المشروع لتعزيز الأمن الغذائي المصري، موضحة أن إجمالي المشروعات التي تم الاتفاق عليها حتى الآن ضمن المرحلة الثالثة للبرنامج تبلغ نحو 900 مليون جنيه.وترّأست وزيرة التعاون والسفير الإيطالي بالقاهرة، جيامباولو كانتيني، اجتماع لجنة إدارة البرنامج المصري الإيطالي لمبادرة الديون من أجل التنمية، أمس، لبحث موقف المرحلة الثالثة من البرنامج.خلال الاجتماع تطرقت وزيرة التعاون الدولي، والسفير الإيطالي، إلى إمكانية إطلاق مرحلة رابعة لبرنامج مبادلة الديون، مع قرب انتهاء المرحلة الثالثة، وفقًا لـ"المشاط، التي لفتت إلى أن المشروعات ضمن المرحلة الثالثة تأتي تحت عنوان هام وهو الاستثمار في العنصر البشري، سواء من خلال زيادة فرص العمل أو دعم الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الأمن الغذائي، والمشروعات المتعلقة بوزارة التربية والتعليم.وأشارت إلى أنه تم بحث إطلاق مرحلة رابعة من برنامج مبادلة الديون وستعمل وزارة التعاون الدولي على التواصل مع الوزارات والجهات المعنية لتحديد المشروعات المقترح تمويلها ضمن المرحلة.