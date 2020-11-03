على الألفى ينشر بوستر أغنيته الجديدة «بلاش أنا»

نشر المطرب على الألفى، عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام" بوستر أغنيته الجديدة "بلاش أنا"، معلقًا: "جاهزين للجديد؟".وأعلن على الألفى صدور الأغنية يوم الخميس المقبل 5 نوفمبر، عبر كل الإذاعات والمنصات الإلكترونية.الأغنية من كلمات الشاعر الشاب شادى شديد، وتوزيع محمد مجدى، وتم تصويرها فيديو كليب تحت إدارة المخرج حسن البلاسى، ومدير التصوير عمرو ميكانو، وتم التصوير فى حلبة ملاكمة، بمشاركة أبطال فى الألعاب القتالية وبمشاركة عازفة الإيقاع الشهيرة والممثلة دنيا سامى.وأعرب على الألفى عن سعادته بالأغنية الجديدة، حيث إنها تختلف عن كل ما قدمه سابقا، مشيرًا إلى أنها تخاطب جمهور الأغنية الشعبية بأسلوب معاصر وتختلف تمامًا عن اللون الذى اشتهر به سابقا فى مجال الأغنية الرومانسية أو الدراما.