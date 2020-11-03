بايدن: نحن في مفترق طرق إما الظلام أو النور

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، مساء الثلاثاء، إنه يخوض معركة من أجل روح الأمة، في ظل معترك الانتخابات بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأضاف "بايدن"، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نحن في مفترق طرق إما طريق الظلام والغضب والانقسام أو طريق النور والأمل والوحدة"، موجها حديثه إلى الشعب الأمريكي، قائلًا: "لديكم القوة المطلقة لتحديد النتيجة وهي أصواتكم".من جانبه قال ترامب، في تصريحات صحفية، مساء اليوم من مقر الحملة، إنه متقدم على منافسه الديمقراطي جو بايدن، وفق قناة «سي إن إن» الأمريكية.وأعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض كيلي ماكناني، في وقت سابق اليوم، عن توقعها بأن يحقق الرئيس دونالد ترامب فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي.